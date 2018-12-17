عهدي صادق لمصراوي: وفاة سعيد صالح عملت ربكة في حياتي و"الخمس" الأقرب لقلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان عهدي صادق، إنه يعتبر نفسه محظوظًا، إذ نشأ وسط مجموعة من المثقفين من أبناء جيله، وعلى رأسهم الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، والمخرج إسماعيل عبدالحافظ.

وأكد "عهدي" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذه المجموعة كانت مهتمة بالثقافة والمجتمع والفن وبداية تعاونهم كانت من خلال مسلسل "الشهد والدموع" مرورا بـ"ليالي الحلمية" و"أرابيسك".

وأضاف الفنان الكبير أن هذه المجموعة كانت تحب البلد والفن، والانتماء للمجتمع كان هو الروح السائدة بينهم، ولم يكن هناك هذا الكم من الخلافات أو الصراعات بين الناس وبعضها.

وتابع: "انعكست كل هذه الأمور على شكل الدراما، نتيجة للعلاقة اللطيفة التي تجمع بين أشخاص يحبون المجتمع، ونحن أبناء جيل واحد فإسماعيل عبدالحافظ وأسامة أنور عكاشة يكبرونني بـ 4 سنوات، وكنا أصدقاء متفقين وهذا ما يجعل العمل مريح ومفيد".

واستكمل: "كل اللي إحنا عاوزينه يبقى فيه دلوقتي شغل يفيد الناس والمجتمع، وأشك إن يكون فيه حاجة بتتقدم تفيد الناس دلوقتي".

أما عن التغيرات التي طرأت على الدراما، قال "عهدي": "الدراما وجه من أوجه المجتمع، وتغيرت مثلما تغيرت نواحي كثيرة في مجتمعنا، فالتعليم تغير، الصحة تغيرت، الأخلاق، الظرف السياسي، الظرف الاقتصادي، كل هذه تغيرات في المجتمع، ونحن في طريقنا للإصلاح ونأمل أن يحدث في شتى النواحي".

وعن الدور الذي يعتبره الأهم في مشواره الفني، صرح الفنان الكبير أنه يعتبر دور "الخُمس"، الذي قدمه ضمن أحداث مسلسل "ليالي الحلمية" هو الأقرب لقلبه.

وأوضح أنه بشكل عام لا يقدم أي عمل إلا إذا كان مقتنعًا به تمامًا، بصرف النظر عن حجم الدور، فهو لا يعرف معنى دور صغير أو دور كبير، وما يفرق معه فقط أن هناك أداء جيد وأداء غير جيد.

أما عن الأدوار التي ندم على تقديمها خلال مسيرته الفنية، قال: "لم أندم على أي دور خلال مسيرتي، فأقرأ جيدا وأدرس الدور جيدا حتى لا أندم في حالة ما كان الدور دون المستوى، ولهذا السبب فأعمالي قليلة، فأنا أعمل منذ أكثر من 45 عاما، ولا أستطيع تقديم تنازلات لمجرد الاسترزاق، وكل ما قدمته خلال مسيرتي الفنية راضِ عنه كل الرضا".

وأكد الفنان الكبير أن المخرجين يختاروه في شخصيات "الخواجة" لأنه يجسدها بشكل جيد، على الرغم من أنه لا يفضل نمط معين على غيره من الأنماط، فهو حريص على التنوع بين الشخصيات التي يلعبها، فهو ممثل ومهنته تجسيد ولعب كل الأنماط.

وتابع: "أنا مش عارف غبت ليه كام سنة عن الفن، يمكن بحكم التغير اللي حصل مع تقدم السن، الأدوار اللي كنت أقدر أعملها زمان مينفعش أعملها دلوقتي، بس حاليا أنا موجود".

وعن علاقة الصداقة التي جمعته بالفنان سعيد صالح، أكد أن هذه العلاقة استمرت لمدة 50 عاما، فكان "سعيد" أقرب أصدقائه، وبعد وفاته حدثت "ربكة" كبيرة في حياته على المستوى الإنساني.

وأضاف: "سعيد صالح مش مجرد فنان وبس، هو على المستوى الإنساني طيب وحنين وجدع جدا، وكنت مرتبط بيه فنيا وإنسانيا، كنا جيل واحد وسن واحد وترك في حياتي فراغ كبير جدا".

واختتم حديثه قائلًا: "خلال 20 عام وتحديدًا منذ 1985 وحتى 2005، قدمت مع سعيد صالح 7 مسرحيات، خاصة أنني كنت مرتبط به بشكل كبير جدًا، وكانت أغلب جلساتنا في مكتبه بالمهندسين".