أحدهم رحل بسبب كلب وآخر أنقذ نجل شقيقه فمات مكانه.. نجوم رحلوا عن عالمنا عام 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شهد عام 2018، رحيل عدد من نجوم الفن، منهم نجوم من علامات الزمن الجميل، كما شهد هذا العام رحيل عدد من نجوم الشباب.

ونستعرض معكم قائمة بأبرز النجوم الذين رحلوا عن عالمنا في 2018:

فبراير

شهد فبراير رحيل الفنانة الكبيرة سهام فتحي عن عمر ناهز 82 عامًا، كما رحل عن عالمنا الفنان محمد متولي عن عمر ناهز 72 عامًا.

وشهد نفس الشهر رحيل الناقد الكبير علي أبوشادي عن عمر ناهز 72 عامًا، ورحيل المخرج إبراهيم الشقنقيري عن عمر ناهز 82 عامًا.



مارس

شهد مارس رحيل عدد من النجوم أبرزهم الكاتب لويس جريس، زوج الفنانة الكبيرة سناء جميل عن عمر ناهز 90 عاما، كما رحلت الفنانة الفلسطينية ريم بنا بعد صراع مع مرض سرطان الثدي، عن عمر ناهز 52 عامًا.

كما رحلت عن عالمنا في نفس الشهر المذيعة الشابة شذى الجمال ابنة الفنان رضا الجمال، عن عمر ناهز 33 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، كما رحل عن عالمنا الفنان القدير عاطف طنطاوي، والناقدة الكبيرة إيريس نظمي.



إبريل

في شهر إبريل رحلت عن عالمنا الفنانة المغربية وئام الدحماني عن عمر ناهز 35 عامًا، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، وكانت هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها "وئام" لأزمة قلبية، كما رحلت الإعلامية الكبيرة آمال فهمي عن عمر ناهز 91 عامًا.



مايو

رحلت عن عالمنا في مايو الماضي النجمة الكبيرة مديحة يسري عن عمر ناهز 96 عاما، كما رحلت الإعلامية سميحة أبوزيد، والمطربة الشعبية جمالات شيحة عن عمر ناهز 85 عامًا.

يونيو

في يونيو الماضي رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير ميشيل المصري، عن عمر ناهز 85 عامًا، ورحلت عن عالمنا النجمة

الكبيرة آمال فريد عن عمر ناهز 80 عامًا، كذلك رحل عن عالمنا الفنان مدحت مرسي عن عمر ناهز 69 عامًا.

كما رحل عن عالمنا الملحن خالد البكري، في حادث سيارة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بعدما نزل من سيارته ليسقي كلبًا ضالًا على الطريق، وأثناء ذهابه دهسته سيارة مسرعة.



يوليو

في يوليو الماضي رحل عن عالمنا الفنان الشاب مصطفى العلي عن عمر ناهز 31 عامًا، وترددت الأقاويل حول العثور على جثة الفنان الشاب بعد تعفنها على مدار 3 أيام، إلا أن زوجته نفت ذلك، وأكدت أنه توفى في هدوء على فراشه، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

كما رحلت عن عالمنا الفنانة السورية مي سكاف عن عمر ناهز 49 عامًا.

وشهد شهر يوليو رحيل الفنان الكبير محمد شرف عن عمر ناهز 55 عامًا، وفي نفس اليوم رحلت عن عالمنا الفنانة هياتم عن عمر ناهز 69 عامًا بعد معاناة مع مرض سرطان القولون.



أغسطس

في شهر أغسطس رحل عن عالمنا الفنان عمر ناجي طليق الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ورحلت عن عالمنا أيضا الفنانة سناء مظهر عن عمر ناهز 86 عامًا.

كما شهد نفس الشهر رحيل النجم الأردني ياسر المصري عن عمر ناهز 47 عامًا، بعد تعرضه لحادث سيارة، أثناء قيامه بمحاولة تصليح سيارة خطيب ابنة شقيقه، أسرعت السيارة على منحدر جبلي في الأردن، وكان "ياسر" يستقل السيارة برفقة نجل شقيقه، إلا أنه طالبه بالقفز من السيارة، وبالفعل قفز نجل شقيق "المصري" من السيارة، لتصطدم السيارة بعدها بالجبل، ويلقى الفنان الكبير مصرعه فور وصوله المستشفى.



سبتمبر

في شهر سبتمبر رحلت عن عالمنا الفنانة المعتزلة سهير فخري، عن عمر ناهز 75 عامًا، كما رحل المنتج الكبير سمير خفاجي، والنجم الكبير جميل راتب عن عمر ناهز 92 عامًا، كذلك رحل المطرب الجزائري رشيد طه عن عمر ناهز 59 عامًا، ورحلت الفنانة كوثر رمزي عن عمر ناهز 87 عامًا.



أكتوبر

في شهر أكتوبر رحلت عن عالمنا المخرجة مها عرام، ومهندس الديكور الشهير بدر تيسير زوج المذيعة نانو حمدي، كما رحل عن عالمنا الإعلامي الكبير حمدي قنديل زوج النجمة نجلاء فتحي عن عمر ناهز 81 عامًا.

كذلك رحل المخرج الشاب عمر الشيخ عن عمر ناهز 41 عامًا، والفنان أحمد عبدالوارث عن عمر ناهز 71 عامًا، والفنان القدير جلال عبدالقادر عن عمر ناهز 63 عامًا، والمطربة الشابة غنوة شقيقة النجمة أنغام، عن عمر ناهز 31 عامًا، وتعرضت غنوة لحادث سيارة مأساوي أودي بحياتها.



نوفمبر

رحل عن عالمنا في نوفمبر الماضي الفنان عادل أمين عن عمر ناهز 83 عامًا، والفنانة شاهيناز طه عن عمر ناهز 70 عامًا، والإعلامية الكبيرة نادية صالح عن عمر ناهز 78 عامًا.



ديسمبر

رحل عن عالمنا يوم 9 ديسمبر المنتج أحمد السيد بعد صراع مع المرض، وفي 10 ديسمبر رحل عن عالمنا الفنان الكبير محمود القلعاوي عن عمر ناهز 79 عامًا، كما رحل عن عالمنا الفنان الكبير حسن كامي عن عمر ناهز 82 عامًا.

