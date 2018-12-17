بالصور هبة الأباصيري بـ"موتوسيكل" في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: خضعت الإعلامية والممثلة هبة الأباصيري لجلسة تصوير جديدة المصور عادل مبارز . وظهرت "هبة" بإطلالة كاجول مرتدية ملابس سوداء من الجلد، وبجانبها موتوسيكل. يذكر أن الإعلامية هبه الأباصيري تقدم حاليا برنامج "الوتر" الذي يعرض علي قناة صدي البلد .

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