تامر حبيب لمصراوي: منة شلبي وإلهام شاهين بطلتا "أهل العيب" ومحمد ياسين مخرجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

يستعد فريق عمل فيلم "أهل العيب" للسيناريست تامر حبيب لتصوير أحداثه خلال الأيام القادمة، بعد تأجيله لسنوات طويلة.

وقد شهد فريق العمل بعض التغييرات خلال الأيام الماضية قبل انطلاق التصوير.

وقال تامر حبيب في تصريحات لمصراوي:" فريق العمل انتهى من التجهيزات الأساسية، وجمعتنا أكثر من جلسة عمل".

واستكمل: "تم إسناد مهمة الإخراج للمخرج محمد ياسين ليحل بديلًا للمخرج هادي الباجوري، كما استقرينا على النجمتين إلهام شاهين ومنة شلبي للبطولة.

يشار أن فيلم "أهل العيب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول راقصة معتزلة وابنتها.