بالصور.. حكيم يستعيد ذكريات ألبوم "نظرة" بعد مرور 27 عاما على طرحه

حكيم

كتب - أحمد أيوب:

نشر النجم حكيم ، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مجموعة من الصور التي جمعته بالفنان حميد الشاعري، وروى ذكريات ألبوم "نظرة" الذي يصادف اليوم مرور 27 عاما على طرحه.

وعلق عيلها كاتبًا: "زي اليومين دول بتاريخ ١٧ ديسمبر ١٩٩٢، بعد 27 عاما.. حكيم نجم من أول "نظرة" بداية لم يتوقعها حكيم نفسه حققت كل أحلامه ووضعته على الطريق الذي حلم به منذ طفولته في الصعيد وجاء

إلى القاهرة ليحققه وكان يدرك أن المشوار طويل لكن المفاجأة أنه انطلق ليدخل سباق الكبار في السوق الشعبي ليصبح الحصان الأسود بعد أيام من طرح ألبومه الأول "نظرة" يوم ١٧ ديسمبر في السوق ليولد حكيم نجما قبل 27 عاما ويستمر في النجاح إلى أن أصبح الآن جوكر الأغنية الشعبية وممثل مصر في كل المحافلوالمهرجانات الدولية".

وتابع: "حكيم قدم في الألبوم 8 أغنيات وهي "نظرة بيني وبينك والبعد لا والواد ده حلو وهنا وهناك وموال الزمان ويا حلو لا لا وياما قالوا، الاغاني كانت من كلمات الشاعر أمل الطائر وألحان حسن أش أش وسامي علي والمنتج الفني فايز عزيز ومن توزيع الفنان حميد الشاعري".

يذكر أن يستعد حكيم لإحياء ثلاث حفلات في رأس السنة في أكبر ثلاثة فنادق في القاهرة ليصبح الفنان الوحيد الذي يحيي ثلاث حفلات دفعة واحدة.