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شاهد.. أول ظهور لـ بريانكا شوبرا بعد زواجها نيك جوناس

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شاهد.. أول ظهور لـ بريانكا شوبرا بعد زواجها نيك جوناسبريانكا شوبرا و نيك جوناس
كتب - أحمد أيوب:

ظهرت النجمة الهندية الشهيرة بريانكا شوبرا، للمرة الأولى بعد زوجها من نجم هوليوود الشهير نيك جوناس، وهي تتجول مع كلبها الصغير بمفردهما في شوارع مدينة نيويورك.

 

ويذكر أن الثنائي الرومانسي بريانكا

شوبرا ونيك جوناس خطبا سريعًا جدًا، ولم يمر سوى أسابيع قليلة إلا وأعلنا زواجهما في حفل زفاف ملكي تحدث عليه العالم أجمع،

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وبالرغم من فارق السن بينهما، فبريانكا تبلغ من العمر 36 عامًا ونيك 26 عامًا، إلا أن حبهما شهد له العالم أجمع.

 

وأقام الثنائي حفلي زفاف مختلفين الأول كان على الطقوس الهندية في الهند، والثاني كان زفافًا أسطوريًا على الطريقة الأمريكية.

 

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