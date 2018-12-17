لأول مرة.. أنغام تحيي حفلا في تياترو العاصمة

أنغام
تحيي النجمة أنغام حفلا غنائيًا في تياترو العاصمة، يوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر من الشهر الجاري ، وذلك بفندق الماسة كابيتال.
يذكر أن المطربة أنغام تضع اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد، وذلك استعدادا لطرحه خلال شهر يناير بالعام المقبل، وهو من إنتاج شركة "روتانا"، و
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