لأول مرة.. أنغام تحيي حفلا في تياترو العاصمة

تحيي النجمة أنغام حفلا غنائيًا في تياترو العاصمة، يوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر من الشهر الجاري ، وذلك بفندق الماسة كابيتال.

يذكر أن المطربة أنغام تضع اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد، وذلك استعدادا لطرحه خلال شهر يناير بالعام المقبل، وهو من إنتاج شركة "روتانا"، و

تتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم، أمير طعيمة، خالد عز، بهاء الدين محمد، مصطفي العسال، كريم أسامة، محمد العشي، أحمد إبراهيم، وليد فايد.