آخرهم رانيا يوسف.. نجوم يرفعون شعار"اضحك الصورة تطلع حلوة"

رانيا يوسف

كتبت-إسراء البيهوني:

بدأت ظاهرة التواجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عامة ملفتة للنظر الفترة الأخيرة، وخاصة بعدما انتشر نجوم الوسط الفني في طرح جلسات التصوير الخاصة بهم وتعاقداتهم علي الأعمال المقبلة عبر حساباتهم الخاصة بموقع الانستجرام وغيرة من مواقع، ولم يقتصر الأمر علي صورة عابرة يطرحها فنان بحسابه الخاص وإنما مشاركة الجمهور اللحظات السعيدة التي يمر بها، وآخرهم الفنانة منة فضالي التي لم تستطع يمر يوم دون طرح ألبوم صور لها عبر السوشيال ميديا كافة.

"الوفد" يرصد لكم في السطور التالية نجوم الفن عبر السوشيال ميديا.

الفنانة رانيا يوسف

ظهرت رانيا بفستان يشبه المايوه بمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الأربعين، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بين الوسط الفني، ولم تكتف "يوسف" بفستانها الجريء بل طرحت جلسة تصوير جديدة بعدها بأيام قليلة عبر موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام"، وكأنها تتعمد ارتفاع الجدل واستفزاز ناقديها مبررة ذلك أن الصور جزء من حياة الفنان وليس من أجل العرض كما يردد البعض.

الفنانة ياسمين صبري

اختفت ياسمين عن أضواء مواقع التواصل الاجتماعي لفترة وجيزة، وعلي الرغم من بعدها الغير

منطقي إلا أن دافع الشهرة وحب الأضواء دفعها للعودة مسرعة رغبة في الظهور وخوفا من نسيان الجمهور إليها، وبدأت بالفعل صبري" في طرح مجموعة من الصور كل يوم علي التوالي عبر الأنستجرام بإطلالات أنيقة وجذابة.

الفنانة درة

كرمت درة في العديد من المهرجانات الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي دفعها في نشر ألبومات صور متعددة بمختلف الأماكن عبر حسباتها الشخصية بمواقع التواصل، حيث ينتظر الجمهور لقطات درة لجمالها وأناقتها التي لم يختلف عليها البعض.

المطربة بلقيس فتحي

نشرت بلقيس العديد من الصور لها بإطلالات مثيرة وجذابة، وذلك من أجل الترويج لحفلاتها الغنائية المنتظرة، المقر أقامتها بأعياد الكريسماس المقبلة، بالإضافة للرغبة في الظهور بشكل جميل ومشاهدة تعليقات محبيها وشعورها بالسعادة.