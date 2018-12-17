شاهد.. درة تتألق بـ"روب الحمام" في أحدث جلسة تصوير

درة

كتب - أحمد أيوب:

نشرت الفنانة التونسية درة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورا لها من أحدث جلسة تصوير جديدة، ارتدت خلالها "روب حمام" ، وبدت فيه أكثر جمالًا وأنوثة، وفي نفس الوقت أثارت حالة من الجدل بسبب هذه

الجلسة التصويرية.

وعلى جانب آخر تعاقدت درة على عمل درامى جديد بعنوان "الحرملك" بجانب جمال سليمان وباسل خياط، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال شهر يناير المقبل.

يذكر ان آخر ظهور للفنانة درة من خلال مسلسلها الأخير "الشارع اللى ورانا"، إضافة إلى مشاركتها في مسلسل «نسر الصعيد» مع محمد رمضان، الذي عرض في شهر رمضان الماضى، والذي جسدت فيه دور زوجته.