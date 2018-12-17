بالصور.. بدء تصوير"أعز الولد" في حي الزمالك

صورة ارشيفية

كتبت-إسراء البيهوني:

بدأت مساء اليوم المخرجة سارة نوح، تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد "أعز الولد" بحي الزمالك، ويجمع العمل الثنائى النجمة دلال عبد العزيز والنجمة الكبيرة

ميرفت أمين.

وتدور أحداث الفيلم حول 4 جدات فى إطار درامي واجتماعي مشوق وتتولى إخراجه المخرجة سارة نوح.

جدير بالذكر أن فيلم "أعز الولد" يشارك في بطولة الفيلم كل من الفنانة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة شيري عادل، والفنانة إنعام سالوسة، والعديد من الوجوة الشابة، وهو إخراج سارة نوح.