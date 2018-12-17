نجوى كرم تزيح الستار عن سبب تهديدها بترك حفل السويد

كتب - أحمد أيوب:

كشفت المطربة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها بموقع التدوينات"تويتر"، عن سبب تهديد جمهورها بالانسحاب من المسرح في حفلها الأخير بالسويد.

قائلة: "نظل شهورا بالاستديو حتى تطلع نوعية التسجيل مرتبة.. متفهمة

جدًا كون أن شخصا يصور خاصة إننا بِعصر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "لكننا قلنا عدة مرات بوقف البث المباشر لأننا نريد المحافظة

على مكانتنا الفنية وهذا من حق الفنان".

يذكر أن نجوى كرم تواجه خلال الفترة الماضية، انتقادات لاذعة بسبب تغير شكلها بصورة واضحة، في إطلالاتها الأخيرة، حيث طالبها النشطاء بالتوقف عن عمليات التجميل، خاصة وأنها لا تحتاج إليها، حسب قولهم.