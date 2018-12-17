نجوى كرم تزيح الستار عن سبب تهديدها بترك حفل السويد

كشفت المطربة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها بموقع التدوينات"تويتر"، عن سبب تهديد جمهورها بالانسحاب من المسرح في حفلها الأخير بالسويد.
قائلة: "نظل شهورا بالاستديو حتى تطلع نوعية التسجيل مرتبة.. متفهمةجدًا كون أن شخصا يصور خاصة إننا بِعصر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضافت: "لكننا قلنا عدة مرات بوقف البث المباشر لأننا نريد المحافظة
يذكر أن نجوى كرم تواجه خلال الفترة الماضية، انتقادات لاذعة بسبب تغير شكلها بصورة واضحة، في إطلالاتها الأخيرة، حيث طالبها النشطاء بالتوقف عن عمليات التجميل، خاصة وأنها لا تحتاج إليها، حسب قولهم.
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