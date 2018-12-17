رامي صبري يكشف عن بوستر كليبه الجديد

رامي صبريكتبت-إسراء البيهوني:
كشف الفنان رامي صبري، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بوستر كليبه الجديد"مبروك علينا"، و
يتواجد صبري حاليًا في لبنان من أجل تصوير الفيديو ، وجاء ذلك بعد تعاقده بأيام قليلة مع
جدير بالذكر أن شركة "نجوم ريكوردز"، قد أعلنت تعاقدها مع الفنان رامي صبري لإنتاج ألبوماته المقبلة.
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