رامي صبري يكشف عن بوستر كليبه الجديد

كتبت-إسراء البيهوني:

كشف الفنان رامي صبري، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بوستر كليبه الجديد"مبروك علينا"، و

يتواجد صبري حاليًا في لبنان من أجل تصوير الفيديو ، وجاء ذلك بعد تعاقده بأيام قليلة مع

شركة "نجوم ريكوردز" للإنتاج الفني.

جدير بالذكر أن شركة "نجوم ريكوردز"، قد أعلنت تعاقدها مع الفنان رامي صبري لإنتاج ألبوماته المقبلة.