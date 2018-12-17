بالصور.. إدوارد يكشف السبب وراء تعلم اللهجة الصعيدية

إدوارد كتب - أحمد أيوب: كشف الفنان إدوارد، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، عن بدء تعلم اللهجة الصعيدية، من خلال نشره لصور تجمعه بمصحح اللهجات عبد النبي الهواري، وعلق علي الصور قائلًا:" مع الأستاذ الكبير عبد النبي الهواري بيدرسني اللهجة الصعيدية تحضيرا لعمل جديد بشكل الهواري، وعلق علي الصور قائلًا:" مع الأستاذ الكبير عبد النبي الهواري بيدرسني اللهجة الصعيدية تحضيرا لعمل جديد بشكلجديد عليا قريبًا ". يذكر أن آخر أعمال إدوارد هومسلسل "ربع رومي" الذي عرض في رمضان الماضي.

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