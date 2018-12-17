كتب امير فتحي في الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:49 مساءً -

كيف كانت "الاميرة ديانا" تدخل الرجال الى القصر الملكي دون ان يراها الحراس!

افادت مجلة “غالا” الفرنسية أن ​الأميرة ديانا​ كانت تواعد بعض الرجال بشكل سري بعدما علمت أن زوجها كان يواعد كاميلا.

وفي التفاصيل انها كانت تأخذهم ليلا إلى القصر الملكي للجلوس برفقتهم بسبب شعورها بالوحدة كما انها كانت تقود سيارتها بنفسها وتخبئ العشيق في صندوق السيارة كي لا يتنبه حراس القصر الملكي.

الا ان السلطات كشفت هذا الأمر، والمفاجأة انها أعجبت بحارسها الشخصي باري مناكي في عام 1985.

وعندما خرجت علاقتهما الى العلن، تم طرده من عمله، وبعد ذلك عثر عليه مقتولاً في وقت لاحق.

وكانت معجبة بمعلم الفروسية جايمس هويت ودامت علاقتهما 4 سنوات، وانضم للائحة ايضا الطبيب الباكستاني حسنات خان ودودي الفايد الذي توفي معها في الحادث.