شاهدوا.. سعد لمجرد بإطلالة صادمة

كتب امير فتحي في الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:49 مساءً -

صدم الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ الجمهور بإطلالته مؤخراً والتي تأتي بعد أيام على إطلاق سراحه من السجن الذي كان يحتجز به في فرنسا بسبب اتهامه بقضيتي إغتصاب.

وتداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة للمجرد كان نشرها عبر صفحته الخاصة أثناء تبضعه في أحد المتاجر وبدا فيها يلتقط صورة سيلفي مع أحد الأشخاص.

ولكن اللافت في الصورة هو لون شعر لمجرد إذ لوّن شعره بصبغة حمراء، وأبقى على قصة الشعر نفسها.

وكان لمجرد قد أعلن عن إستعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان “بدك إيه” ستصدر اليوم الاثنين الساعة الثامنة بتوقيت المغرب.