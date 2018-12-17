صور وفيديو.. منافسة الأناقة بين نجمات بوليوود في حفل جوائز Star Screen Awards 2018

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بعد حفلات الزفاف وحفلات استقبال المشاهير، حان الوقت للسجادة الحمراء وجوائز المهرجانات، حيث يطل علينا حاليًا حفل جوائز ستار سكرين 2018 Star Screen Awards، الذي أقيم في مومباي يوم الأحد 16 ديسمبر.

شهد المهرجان السينمائي حضور مجموعة كبيرة من نجوم ونجمات بوليوود، منهم النجم سلمان خان، علياء بهات، رانفير سينج، راجكومار راو، فيكي كوشال، أيوشمان خورانا، نوشرات بهاروشا، جاكلين فرنانديز، ريخا من بين آخرين.

و ذهبت جائزة أفضل ممثل للنجم الشاب رانفير سينج، عن شخصيته السلطان علاء الدين خيلجي من فيلمه التاريخي الضخم Padmaavat. كما فازت راجكومار بالجائزة عن أدائه في فيلم Stree الكوميدي المرعب. وحصلت علياء على جائزة أفضل ممثلة عن أدائها في Raazi للمخرجة مجنا جولزار.

كما ذهبت جائزة أفضل ممثل مساعد إلى نينا جوبتا Neena Gupta وجاجراج راو Gajraj Rao لأدائهم الممتاز في Badhaai Ho. حصل منحت الممثلة شبانة عزمي جائزة الإنجاز مدى الحياة في حين فاز بجائزة أفضل ممثل لأول مرة من قبل الممثل ايشان اختار Ishaan Khatter وراديكا موهان Radhika Mohan.

وفاز بجائزة أفضل مخرج “سيرام راغافان”لفيلمه”اندهادون”بطولة”أيوشمان” و”تابو” و”راديكا أبتي”، في حين فاز بجائزة أفضل فيلم Mulk للنجم “ريشي كابور” و”تابسي بانو”.

النجمة كاترينا كايف، التي تتطلع الآن إلى إطلاق فيلم “صفر”، بطولة شاروخان و”أنوشكا شارما”، مُنحت جائزة أفضل نجم حقيقي في الإعلام الاجتماعي.