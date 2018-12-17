إطلاق اسم نجل سيف علي خان وكارينا كابور على فيلم جديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يعتزم المخرج مادهور باندركار المعروف بتقديم السينما الواقعية مثل فيلم “تشوك” إخراج عمل فيلم جديد يحمل اسم “تيمور” ليكون عنوانا لفيلمه القادم، وتيمور على خان وهو ابن للنجمين سيف على خان وكارينا كابور.

ومع ذلك، ليس هناك وضوح حول ما إذا كان باندركار Bhandarkar سيصنع فيلمًا حول تيمور Taimur ذاته أو يحاول فقط الاستفادة من شعبية الطفل الصغير الذي أصبح عناوين الصحف حتى قبل أن يأتي إلى هذا العالم.

تيمور بالنسبة للمصورين هدف لا يمكن بأي حال من الأحوال تفويته، وفرصة لالتقاط كل لحظاته من خلال عدساتهم، حيث نمت شعبيته بسرعة كبيرة بحيث استغل البعض تلك الشعبية وصنعوا له دمية تُباع في الأسواق ومع ذلك، كارينا وسيف أعربا دائما عن قلقهما بشأن ابنهما تيمور الذي يحظى باهتمام إعلامي مستمر.

وفي حديثها عن هاجس الناس تجاه تيمور، كانت كارينا قد قال في وقت سابق، “لا يمكن أن يهرب تيمور من شعبيته، ولا يستطيع والداه ذلك. عندما رأيت الدمية، تساءلت عما كان من المفترض أن أقوله”.

وأضافت: “لكن سيف أشار إلى أن ذلك لأن الناس يحبونه كثيرًا، وهذه الأشياء هي أمر رائع، هناك الكثير من الدفء الحقيقي لابننا لدرجة أنه من السوء منع الناس من التقاط الصور معه”.

من المتوقع أن يحتفل النجمان بعيد ميلاد تيمور الثاني يوم 20 ديسمبر، وقد خطط الوالدن للقيام برحلة سفاري في جنوب إفريقيا للاحتفال بهذه المناسبة.