ريهام سعيد تطل بالزي الرياضي في برنامجها .. وتكشف عن عمرها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جمهورها بظهورها بإطلالة مختلفة، خلال تقديمها إحدى حلقات برنامجها “صبايا” على قناة “الحياة”.

الإعلامية المصرية ظهرت خلال الحلقة وهي مرتدية زي رياضي، لافتة إلى أنها حضرت إلى الاستوديو بهذا الزي الرياضي، حيث أنها قررت أن تعود مرة أخرى إلى ممارسة الرياضة.

ريهام كشفت أيضا عن عمرها الحقيقي، حيث قالت أنها تخطت سن الأربعين: “قالوا لي إن الإنسان الذي توقف عن ممارسة الرياضة أو تخطى الأربعين مثلي، يستطيع أن يمارس الرياضة لأنه لا يوجد ما يسمى التأخير، دائماً يمكن إنقاص الوزن وممارسة الرياضة وتحقيق ما أريده مهما كان”.

وكانت ريهام سعيد قد اعترفت مؤخرا إنها تعاني من إدمان الشيشة، حيث أنها تداوم على شربها منذ سنوات وتعلمتها من صديقة لبنانية، رغم علمها أنها تعرض صحتها وقلبها للمرض.

الإعلامية المصرية أشارت إلى أن الإحساس الإيجابي الذي تشعر به أثناء شرب الشيشة هو إحساس مزيف ووقته قصير جدا، وأن من يدخن الشيشة في الكافيهات هو عرضه للإصابة بمرض القلب، وتمنت ريهان أن تتوقف عن إدمانها قريبا.

وأضافت أنها كانت تنظر للمرأة المدخنة نظرة سيئة، وكانت تعتبر تدخين النساء «عيبًا»، ولكنها اكتشفت فيما بعد أنه عادة مضرة وليست عيبًا.