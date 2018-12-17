ابنة لقاء سويدان ممنوعة من التمثيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم اختيار الفنانة الشابة جومانة فؤاد، ابنة الفنانة المصرية لقاء سويدان، كأفضل وجه جديد لعام 2018 بعد مشاركتها في مسلسل «ضد مجهول»، إ لا أنها ممنوعة من التمثيل.

قرار المنع جاء من والدتها الفنانة لقاء سويدان، وذلك حتى تتمكن من التركيز في مشوارها الدراسي، حيث من المقرر أن تخوض هذا العام امتحانات المرحلة الإعدادية.

جومانة فؤاد، حصلت على جائزة أفضل وجه جديد في الدورة التاسعة لمهرجان الفضائيات العربية، عن دورها الأول في مسلسل «ضد مجهول» مع الفنانة غادة عبدالرازق، وتوقع الجميع أن تظهر في عدة أعمال فنية سواء بالدراما التليفزيونية أو السينما، ولكنها على العكس اختفت تماما.

وأكدت والدتها أنها متفرغة للدراسة حتى منتصف العام 2019، ولكن من الممكن أن تشارك في عمل واحد إذا عرض عليها.

يذكر أن جومانة تبلغ من العمر 14 عامًا، ودخلت عالم التمثيل دون واسطة من والدتها لقاء سويدان، وشاركت في مسلسل «ضد مجهول» بناء على طلب المخرج طارق رفعت، وحققت جومانة نجاحًا كبيرًا منذ ظهورها في الحلقات الأولى من المسلسل.

وقدمت شخصية «ريم» ببراعة، وأثارت حديث السوشيال ميديا بعد مشهد اغتصابها وقتلها في الحلقة الـ4 من العمل، كما احتلت صدارة التريند المحلي بمشهد دفنها في الحلقة الخامسة من المسلسل الذي عرض ضمن ماراثون دراما رمضان 2018.