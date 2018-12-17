متحولة جنسيًا تدخل التاريخ في حفل ملكة جمال الكون

بعد 66 عاماً على قيام المسابقة الدولية لملكة جمال الكون، شاركت لأول مرة ملكة جمال إسبانيا أنجيلا بونسي بصفتها أول متسابقة من المتحولين جنسياً وذلك في الحفل الذي اقيم منذ ساعات في بانكوك – تايلاند حيث فازت في اللقب الفلبينية كاتريونا جراي بلقب ملكة جمال الكون.

ودخلت أنجيلا بونسي (27 عاما) التاريخ بصفتها أول متسابقة من المتحولين جنسيا تشارك في هذه المنافسة الدولية التي تقام منذ 66 عاماً.

وعلى الرغم من ان “بونسي” لم تحقق اي لقب الا انها خرجت من المنافسة محققة انتصاراً، مشيرة ان مجرد مشاركتها في الحفل يُعتبر فوزاً لها.