زوجان أمريكيان يُرصّعان خواتم زفافهما بقطعة من نيزك.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حَوَّل زوجان أمريكيان خواتم زواجهما إلى تحف فنية ثمينة بعدما أدخلا في تصنيعهما قطعة صغيرة من نيزك انفجر في الغلاف الجوي فوق ميشيغان بالولايات المتحدة في يناير الماضي، وذلك إثر إخفاقهما في بيع تلك القطعة بأحد المزادات العلنية.

وأفادت بهذا الخصوص صحيفة الدايلي ميل البريطانية بأن هذين الزوجين وهما كريستوفر روغرز وأشلي موريتز قد عثرا على تلك القطعة الصخرية من النيزك الذي يبلغ عمره 5 مليارات سنة، ويقدر وزنها بـ50 غراماً، وبعد أن تحققا منها وأخفقا في بيعها بمزاد علني نظمته دار المزدادات الشهيرة "كريستي" في لندن مقابل مبلغ قدره 12 ألف دولار، قررا أن يستخدماها في ترصيع وتزيين خواتم زواجهما.

وعلَّق على ذلك كريستوفر بقوله "أشلي صاحبة شخصية مميزة وكانت تستحق بالفعل الحصول على خاتم مميز تماماً".

وكان كريستوفر وأشلي عقد قرانهما بعد عثورهما على تلك القطعة النيزكية بشهرين في حفل رائع أقيم بالفناء الخلفي لمنزلهما، بعد أن تأكدا من تزيين خاتمي زواجهما بأجزاء متطابقة من هذه القطعة الصخرية الخاصة بالنيزك.

وعلقت أشلي بقولها "يوم زفافنا كان يوماً رائعاً، وما زاد من روعته خواتمنا، وكان من حسن حظنا أن قررنا في الأخير استخدام تلك القطعة النيزكية بشكل رومانسي لطيف لتخليد ذكرى الزواج الذي لا يحدث إلا مرة واحدة في العمر بهذا الشكل".

ويتشارك الزوجان، الذين تعرفا على بعضهما البعض في 2013 بحكم علاقة الجيرة، في بعض المغامرات التي من بينها الغوص، الكشف عن المعادن وتصيد الكنوز.