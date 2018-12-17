شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار عودة سامية جمال للرقص بعد الستين وتفاصيل علاقتها بفريد ورشدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير سمير صبرى إنه استطاع إقناع فراشة السينما سامية جمال بالعودة للرقص فى سن الستين مع فرقته الاستعراضية، وكشف صبرى فى الحلقة الثانية من حواره والذى سيتم نشره غدا الثلاثاء بموقع وجريدة الخليج 365 مزيدا من الأسرار حول حياة عمالقة الفن ونجوم الزمن الجميل، حيث تحدث عن كواليس عودة فراشة السينما للرقص وتفاصيل علاقتها بفريد الأطرش ورشدى أباظة وأسباب طلاقها من دنجوان السينما رغم حبها له.

وخلال الحوار تحدث الفنان الشامل عن أسباب رفض نجلاء فتحى العودة للتمثيل، وقصة غنائه مع ليلى مراد بعد 30 عاما من اعتزالها الفن، وماذا قالت له عندما عرض عليها العودة للأضواء.

وتحدث سمير صبرى خلال الحوار عن قصة رقصه مع الزعيم الأفريقى نيلسون مانديلا بالعصا فى إحدى الحفلات ، وكشف أنه أول إعلامى سافر إلى خط بارليف، مشيرا إلى أنه فى إحدى حفلاته بألمانيا بعد حادث الأقصر الإرهابى أفحم بعض من قالوا إن مصر ليست آمنة وكان ذلك فى حضور ممدوح البلتاجى وزير السياحة حينها.

كما كشف صبرى مزيدا من الأسرار والتفاصيل حول علاقته بعمالقة الفن ومنهم أمينة رزق وفؤاد المهندس ويوسف وهبى وعماد حمدى غيرهم.