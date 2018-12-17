شكرا لقرائتكم خبر عن "صدق أو لا تصدق".. علا غانم بدون أى عمل فى 2018 بعد سنوات من النحت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر علا غانم من أكثر الفنانات تقديما للأعمال الفنية سواء السينمائية أو التليفزيونية فى السنوات الأخيرة، فكانت تشارك خلال العام الواحد فيما لا يقل عن أربعة أعمال، إلا أن المفارقة الغريبة أنها فى عام 2018 الذى قارب على الانتهاء لم تظهر علا فى أى عمل سواء بالسينما أو التليفزيون وهذا يعد ظاهرة غريبة بعض الشيء للجمهور والعاملين بالوسط الفنى.



علا غانم

وخلال الخمس سنوات الماضية تواجدت علا غانم بكثافة فى الأعمال الفنية، حيث قدمت فى عام 2017 فيلم "الفندق" مع محمد نجاتى ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكرى، ومسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين وساندى وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد، اضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال ومحمود عبد المغنى وهنا شيحة ودينا فؤاد وإخراج أحمد سمير فرج.



الفنانة علا غانم

أما فى عام 2016 فشاركت علا غانم فى 6 أعمال فنية هى مسلسل "السبع بنات" مع إيمان العاصى وفريال يوسف وريم البارودى وتارة عماد ومحمد نجاتى وإخراج محمد النقلى، و"مملكة يوسف المغربى" مع مصطفى فهمى ومنذر رياحنة وأنوشكا وإخراج عادل الأعصر، والجزء الثالث من "سلسال الدم" مع عبلة كامل ورياض الخولى وأحمد سعيد عبد الغنى وإخراج مصطفى الشال، ومسلسل "ابو البنات" مع مصطفى شعبان وإخراج رؤوف عبد العزيز ومسلسل "الخروج" مع ظافر العابدين وشريف سلامة" اضافة إلى فيلم "عمود فقرى" مع وائل علاء وبيومى فؤاد وايناس النجار وإخراج ابرام نشأت.



علا غانم

وشهد عام 2015 الظهور الأكثر بالنسبة للفنانة علا غانم بمشاركتها فى 7 أعمال دفعة واحدة على مدار العام، وهى مسلسل "المطلقات" مع مى سليم ومى كساب وميرهان حسين، والجزء الثانى من مسلسل "سلسال الدم"، ومسلسل "حوارى بوخاريست" مع أمير كرارة ومى سليم وعمر متولى وإخراج محمد بكير، ومسلسل "ولى العهد" مع حمادة هلال وريم البارودى وهبة مجدى وإخراج محمد النقلى، اضافة إلى أفلام "الدنيا مقلوبة" و"جمهورية امبابة" مع باسم سمرة، و"حارة مزنوقة".



الفنانة علا غانم

فى عام 2014 ظهرت علا غانم فى 5 أعمال هم مسلسل "شارع عبد العزيز 2" مع عمرو سعد وايمان العاصى وإخراج هشام الشافعى، ومسلسل "قلوب" مع نجلاء بدر وريهام سعيد وانجى المقدم وجيهان عبد العظيم وإخراج حسين شوكت، وأفلام "سعيد كلاكيت" مع عمرو عبد الجليل وسارة سلامة وإخراج بيتر ميمى، وفيلم "روميو السيدة" مع أحمد عزمى وايمان السيد وإخراج هانى صبرى، وفيلم "كلام جرايد" مع فتحى عبد الوهاب وادوارد وإخراج محمد سعيد.



علا غانم

أما فى عام 2003 فقدمت علا غانم 6 أعمال هم الجزء الأول من مسلسل "سلسال الدم"، ومسلسل "مزاج الخير" مع مصطفى شعبان ومى سليم ودرة وعبير صبرى وسميحة أيوب وإخراج مجدى الهوارى، ومسلسل "الزوجة الثانية" مع عمرو عبد الجليل وأيتن عامر ونجلاء بدر وإخراج خيرى بشارة، ومسلسل سيت كوم بعنوان "قشطة وعسل" مع سمير غانم ودينا وإخراج سيد عيسوى، اضافة إلى أفلام "31-12" مع ادوارد ورامى وحيد وإخراج محمد حمدى و"البرنسيسة" مع راندا البحيرى وحسام فارس وشمس وإخراج هانى صبرى.