بالصور| لهذا السبب.. إدوارد يتعلم اللهجة الصعيدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: كشف الفنان إدوارد عن بدء تعلم اللهجة الصعيدية، من خلال نشره لصور تجمعه بمصحح الهجات عبد النبي الهواري، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام". وعلق"إدوارد" علي الصورقائلًا:" مع الأستاذ الكبير عبد النبي الهواري بيدرسني اللهجة الصعيدية تحضيرا لعمل جديد بشكل جديد عليا قريبًا ". يذكر أن آخر أعمال إدوارد هومسلسل "ربع رومي" الذي عرض في رمضان الماضي.





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