برامج “الـ بي سي اي” ترتدي حلّة العيد

تطغى أجواء العيد على شبكة برامج الـ”LBCI” ضمن “أسبوع الميلاد”، وتتزيّن الشاشة بحلقات وبرامج خاصّة.

ليلة الميلاد الإثنين 24 كانون الأوّل، تعرض القناة حلقة خاصّة من البرنامج الإنساني “مطرَحك” تقديم طارق سويد. ضيف الحلقة الإعلامي طوني بارود، في تجربة إنسانيّة صعبة، يختبر فيها لحظات ومواقف وتفاصيل الحياة اليوميّة لحالة إنسانيّة مؤثّرة، نتعرّف عليها خلال الحلقة. كما تعرض الـ”LBCI” ثلاثاء العيد في 25 كانون الأوّل، حلقة إنسانيّة ميلاديّة أيضاً من “مطرَحك” مع النجمة نهلا داوود.

البرنامج الميلادي “ينعاد عليكن” سينطلق عرضه غداً الثلاثاء 18 كانون الأوّل ضمن “أسبوع الميلاد” قبل نشرة الأخبار المسائيّة. حلقات ميلاديّة مع نجوم ومشاهير وهدايا ومعايدات من قرية “أرناؤون” الميلاديّة، ضمن أجواء إنسانيّة مفعمة بالعطاء والمحبّة.

برامج الـ”LBCI” سترتدي حلّة العيد ضمن حلقات خاصّة كبرنامج “حسابك عنّا”، برنامج “بتحلى الحياة”… كما ستنقل المحطّة “ريسيتالات ميلاديّة” من مناطق لبنانيّة عدّة، قدّاس منتصف ليلة الميلاد من جامعة الروح القدس الكسليك، قداس الميلاد من حاضرة الفاتيكان، وقدّاس ثلاثاء العيد من بكركي، وتستكمل عرض باقة من الـ”Christmas Family Movies” الخاصّة بالعيد.

تجدر الإشارة الى أن الـ”LBCI” ستستمرّ بعرض مسلسل “ثورة الفلاحين” إثنين الميلاد وثلاثاء العيد بعد نشرة الأخبار المسائيّة، يليه عرض الحلقتين الميلاديّتين من برنامج “مطرَحك”.