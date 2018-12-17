حقيبة كارتييه الجديدة ... خيار كل امرأة في سنة 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إذا كنت لا تستطيعين الإختيار بين حبك للمجوهرات وحقائب اليد، فنحن على يقين من أننا وجدنا القطعة المثالية والتي تجمع بينهما معا.

أعلنت علامة المجوهرات الفاخرة كارتييه للتو عن مجموعة حقائب Guirlande de Cartier الجديدة المستوحاة من علب المجوهرات الشهيرة، ومن المؤكد أنها ستكون واحدة من أكثر القطع المرغوبة لعام 2019.

وقد حصلت أشهر الفاشينيستات أمثال Aimee Song و Jenny Cipoletti و Natalie و Dylana Suarez بالفعل على نسخة من الحقيبة الحمراء المذهلة، ولكن لا تتفاجئي فالمزيد من الأنيقات سيحرصن على اقتناء نسخة من الحقيبة العام المقبل.

وقد أوضحت كارتييه في بيان صحافي: "إنها أكثر من مجرد حقيبة،تُعتبر Guirlande de Cartier جوهر الدار العريقة وتأتي بتصميم هندسي بثمانية حواف نظيفة مصنوعة من جلد العجل الفاخر،ومختومة بتطريز ذهبي".