نضال الأحمدية تُهاجم صحافي بسبب "جنسية" سميرة سعيد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الإعلامية نضال الأحمدية، متابعيها، بفيديو لها تهاجم فيه أحد الصحافيين الذي لم تذكر اسمه، نتيجة تصريحه بأن المطربة المغربية سميرة سعيد ليست عربية، الأمر الذي أثار غضبها بشكل كبير.

ونشرت الأحمدية، فيديو عبر حسابها الخاص على إنستغرام، ردّت فيه على الأقاويل التي تنال من الفنانة سميرة سعيد.

وقالت: "في تعليق انكتب من صحافي بيقول عن حاله إنه كاتب وصحافي في إحدى المجلات، وبيقول إنه سميرة سعيد مو عربية".

وتابعت الأحمدية: "لما ناقشناه قولناله سميرة سعيد عربية، قال لا، يمكن هو قصده يدافع عن الجسمي وكأنها إهانة للجسمي، أو كأنه ما بيعرف أن المغرب عربي وعربي جدًا، وما بيعرف أن سميرة سعيد عربية".

وانقسم متابعو الإعلامية نضال الأحمدية، بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر بعضهم أن "سعيد" غير فخورة بمغربيتها، وقال أحدهم: "لأنها ليست فخورة بمغربيتها حتى لما تجي زيارة للمغرب تتكلم مع المغاربة بالمصري"، و"أي سؤال يسألوها على المغرب يكون جوابها معرفش"، و"ست نضال المغرب العربي أمازيغ عربنا الإسلام فقط".

جدير بالذكر أن المطربة سميرة سعيد، تُعد مغربية الأصل، مواليد الرباط، لكنها تعيش في مصر وحاصلة على الجنسية المصرية أيضًا، بجانب أنها من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم حيث بدأت مشوارها الفنّي منذ الثامنة، من خلال مشاركتها في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي.

وكانت آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، أغنية "سوبر مان"، التي نالت إعجاب جمهور الديفا حيث تتميز بالجرأة والتجديد فس جميع أغنياتها وكليباتها المصورة.