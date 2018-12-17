هل يُسبب البرْد مُعاناة صحية لكِ؟.. إليكِ الحل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع دخول فصل الشتاء ينتشر البرد وما يصحبه من عطس وزكام واحتقان، وكل تلك الجراثيم التي تهاجم جهازنا المناعي بضراوة، ولذلك جلبنا لكِ من خبراء "بيردي" بعض الحيل المبتكرة التي من شأنها تخليصك من البرد بين عشية وضحاها:

تناول الثوم

فقد كشفت الدكتورة تارين فوريللي أن تناول الثوم بكثرة مع بدء ظهور أعراض البرد من شأنه أن يعزز جهازك المناعي، لما يحتوي عليه من مضادات الأكسدة والميكروبات والفيروسات القوية، كما يساعد على علاج الاحتقان المصاحب لنزلات البرد والإنفلونزا.

ولذلك تنصح الدكتورة بتناول فص صغير كل 3 - 4 ساعات، مع بعض الخبز المحمص وزيت الزيتون أو العسل لتخفيف مذاقه الحاد.

خل التفاح

بالإضافة إلى تخفيف الانتفاخ وزيادة الطاقة والتخلص من حب الشباب، يساعد خل التفاح أيضًا على التخلص من التهاب الحلق والبرد، فالخل يقتل الجراثيم، وإذا كنتِ لا تستطيعين احتمال شربه مباشرة، اخلطي ملعقتين كبيرتين في كوب من الماء، أو مع طبق من السلطة.

ارتداء الجوارب الباردة المبللة

بالرغم من غرابة الفكرة إلا أن الدكتورة تارين كشفت أن ارتداء جورب مبلل يحفز الدورة الدموية على العمل على تدفئة قدميكِ، وهذا النشاط في الدورة الدموية يخفف من حدة نزلات البرد والصداع والأرق، من خلال ضخ المغذيات وطرد السموم من الجسم.

ولاستخدام تلك الحيلة عليكِ بتدفئة قدميكِ أولًا في حمام ساخن، ثم ارتدي الجوارب الباردة والمبللة على الفور، قبل تغليف قدميكِ بكيس بلاستيكي حتى لا تبللي الفراش، وفي الصباح ستشعرين بتحسن كبير.