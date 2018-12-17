أروى تُعلن عن ضيفها المقبل وتصرح.. هو من سيخرجني عن السيطرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة اليمنية أروى عن استضافتها للإعلامي اللبناني طوني خليفة في الحلقة المقبلة من برنامجها "تحت السيطرة" والذي تُقدمه على قناة الجديد اللبنانية.

وكشفت أروى من خلال فيديو تشويقي أن الحلقة ستكون مليئة بالإثارة وأن ضيفها هو من قد يفقدها السيطرة وليس العكس إذ من المعروف عن الإعلامي اللبناني إثارته للجدل من خلال المواضيع التي يتناولها في برامجه.

واختارت الفنانة أروى لإطلالتها في الحلقة ارتداء توب أسود وفوقه بليزر فضي لامع، وتركت شعرها مُنسدلًا، أما فيما يخص المكياج فقد اعتمدت أروى مكياج خفيف ناسب إطلالتها.

وتفاعل جمهور أروى مع الفيديو الذي نشرته مطالبينها بالانتقام منه بسبب ما يفعله عادة مع ضيوفه، فيما طالبها عدد كبير بمحاولة استفزازه وجعله يفقد السيطرة.

وحققت الفنانة اليمنية أروى نجاح مميز من خلال برنامجها الجديد "تحت السيطرة" حيث استضافت عدد من النجوم والشخصيات المشهورة والمثيرة للجدل، من ضمنهم الإعلامية نضال الأحمدي، وعالمة الفلك ليلى عبداللطيف، بالإضافة للفنان ملحم زين وآخرون.

يُشار إلى ان اختيار أروى لتقديم البرنامج كان قد أثار جدلًا واسعًا في البداية وذلك لاختيار فنانة يمنية لتقديم برنامج لبناني على فضائية لبنانية.