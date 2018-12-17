بينها طريقة غسل الشعر.. تعرّفي على أسباب تهيُّج البشرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجه الكثيرات مشكلة أو أكثر في البشرة، فمن حب الشباب إلى الاحمرار، كثيرًا ما نواجه مشاكل جلدية مُحيرة نجهل أسبابها وخاصة تهيج البشرة، حتى مع الحرص على الاعتناء بصحتها وجمالها.

لذلك، نقدم لكِ من مجلة "بي بيوتيفول" عوامل تؤدي إلى تهيج بشرتك، والتي سيفاجئك بعضها:

طريقة غسل الشعر

قد يبدو الأمر غريبًا، ولكن في الحقيقة يمكن أن تظهر الحبوب بسبب منتجات العناية بشعرك، فعلى سبيل المثال يتسم البلسم بقوامه السميك ويتكون من مواد شمعية غير طبيعية يمكن أن تسد المسام بسهولة وتسبب حب الشباب وتهيج البشرة.

لذا، يُنصح بغسل شعرك أولًا قبل وجهك، ويُفضل تقشير وجهك بعد كل مرة تغسلين فيها شعرك.

الترطيب الزائد

الترطيب عنصر أساسي لصحة وجمال البشرة، ولكن المبالغة في استخدام المرطبات قد يؤدي إلى انسداد المسام؛ ما يسبب البثور والرؤوس السوداء والتهاب بشرتك أيضًا، لذا دعي بشرتك تتنفس من حين لآخر.

ويُنصح هنا باستخدام مرطب خفيف وتجنب السيروم وأنواع الكريم الثقيلة خلال النهار.

عدم استخدام أي مرطب

تقع صاحبة البشرة الدهنية في ذلك الخطأ، إذ تعتقد أنه بما أن بشرتها تفرز كثيرًا من الدهون أو الزيوت، فذلك يغني عن استخدام المرطب، ولكن على العكس تمامًا، فالبشرة الدهنية تحتاج إلى الترطيب مثل غيرها ولكن السر يكمن في نوع المرطب المُستخدم، ووفقًا للخبراء يعد المرطب القائم على الجل هو الأنسب للبشرة الدهنية.

غطاء الوسادة

قد يبدو غطاء الوسادة بالنسبة لكِ نظيفًا ولا تظهر عليه أي شائبة، ولكن في الحقيقة كثيرًا ما تكون علامات الأوساخ خفية غير واضحة ويكون الغطاء مليئًا بالبكتيريا التي ستسبب حب الشباب والطفح الجلدي والشعور بالحكة عندما تتلامس مع بشرتك.

وبالإضافة إلى ذلك، كثيرًا ما تغطي بقايا منتجات شعرك غطاء الوسادة؛ ما يفاقم المشكلة، لذا احرصي على تغيير أغطية الوسادة كل بضعة أيام، كما يُفضل استخدام الأغطية الحريرية.