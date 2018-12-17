شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى لـ أيمن بهجت قمر : ربنا يوفقك و هنشوف أحلى مسلسل مع الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى الفنان هانى رمزى، التوفيق للكاتب أيمن بهجت قمر بعد تعاقده على كتابة مسلسل النجم الكبير عادل إمام الذي يعرض في رمضان 2019.

وكتب هانى، تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: " ربنا يوفقك ويعينك يا أيمن وإن شاء الله نشوف أحلى مسلسل مع الزعيم".

وأعلن المخرج رامى إمام أنه تم التعاقد مع الكاتب والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر على كتابة مسلسل النجم الكبير عادل إمام الذي يعرض في رمضان 2019.

وقال رامي إمام في تصريحات خاصة أن المسلسل يحمل عنوان " فالنتينو"، وهو من الأعمال الكوميدية المليئة بالمفاجآت أيضا.

وكانت مجموعة إعلام المصريين برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى تعاقدت مع شركة ماجنوم للإنتاج الفني برئاسة المخرج رامى إمام على عرض مسلسل النجم الكبير عادل إمام لرمضان 2019 على إحدى قنواتها في مصر .