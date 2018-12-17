شكرا لقرائتكم خبر عن Spider-Man: Into the Spider-Verse يتصدر شباك تذاكر الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم الأنميشن والرسوم المتحركة Spider-Man: Into the Spider-Verse، المركز الأول فى تحقيق إيرادات الأسبوع فى دور العرض العالمى، برصيد 35.4 مليون دولار ليتربع على عرش هذا الأسبوع من حيث الإيرادات.

وحظى الفيلم بتقييمات إيجابية كبيرة فى الكثير من الدول التى غيرت فى نسخ الترجمة واستبدالها بأبطال من جنسيات مختلفة لدبلجة الفيلم ونقله بصورة سلسة لجمهوره.



SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE

ويجسد الفنان العالمى نيكولاس كيج شخصية "بيتر باركر" باللغة الإنجليزية فى الفيلم الجديد SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE مع هيلي ستاينفيلد، جيك جونسون، ليف شرايبر، ليلى توملين، لونا لورين فيليز، كيميكو جلين، بريان تيرى هنرى، ومن إخراج بيتر رمزى، رودنى روثمان الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع فيل لورد.