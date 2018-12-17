شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تنافس جيجى حديد باختيار نفس لون الإطلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت جينيفر لوبيز مميزة كعادتها مؤخراً أثناء ترويجها لفيلمها الجديد second act داخل مدينة ميامى وذلك بعدما اختارت اللون البوتين التي ظهرت به فى منتهي الجمال والأناقة.



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صناع الموضة لم يفوتوا هذا الأمر نظراً لأن التقارير العالمية وصفت هذا اللون بأنه اللون الذي سيغزو عام 2019 بدون منافس، والدليل تفضيله من جانب العديد من المشاهير خلال الفترة الأخيرة، آخرهم على سبيل المثال الموديل جيجى حديد التي لفتت الأنظار حينما ارتدته والتقطتها عدسات مصوري الباباراتزى.



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جيجى حديد وجدت منافسة شرسة مؤخراً من جانب النجمة جينيفر لوبيز التي ظهرت فى إطلالة بنفس اللون مما جعل المواقع المهتمة بالموضة تتنافس حول اختيار الأفضل من الثنائى المعروف بامتلاك قاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم من المعجبين الذين يتابعوا كل جديد لهما ويتأثروا بهما إلي حد كبير.

جدير بالذكر أن هذا اللون يعد من الألوان المفضلة لملكة بريطانيا اليزابيث بجانب العديد من المشاهير الآخرين الذين ظهروا به فى أكثر من مناسبة، ولكن يبدو أنه فى طريقه إلى الانتشار أكثر خلال الفترة المقبلة.