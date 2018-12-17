الممثل الحائز على الأوسكار جيفري راش.. ينفي مزاعم جنسية ضده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

نفى الممثل الأسترالي الحائز على جائزة الأوسكار، جيفري راش، مزاعم يائيل ستون التي تفيد بأنه شخص بذيء وأنه قد مارس سلوكا غير لائق أثناء إنتاج عرض مسرحي جمع بينهما قبل نحو ثماني سنوات.

وقالت ستون، التي تجسد دور البطولة في مسلسل "أورانج إذ ذا نيو بلاك" (البرتقالي هو الأسود الجديد) الذي يتم عرضه على شبكة "نتفليكس" لبث الأفلام والعروض الترفيهية مقابل اشتراك عبر الإنترنت، إن راش قد تعرى أمامها وأنه أرسل لها رسائل نصية ذات إيحاءات جنسية، وأنه استخدم مرآة لمشاهدتها أثناء استحمامها، أثناء عملهما في مسرحية "داياري أوف إيه ماد مان" (أي مذكرات رجل مخبول) في سيدني ونيويورك في عامي 2010 و2011.

وجاءت تصريحات الممثلة الأسترالية الشابة البالغة من العمر 33 عاما، أثناء مقابلة أجرتها مع صحيفة "نيويورك تايمز" ومحطة "إيه بي سي" الأسترالية.

ومن جانبه، نفى راش في بيان قدمه محاموه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، ارتكابه لأي سلوك غير لائق، حيث قال إنه لم يرغب أبدا أن يتسبب في أي ضرر للممثلة.

وقال راش "يجب أن أوضح من البداية أن ادعاءات يائيل ستون بالسلوك غير اللائق، غير صحيحة، وقد تم إخراجها في بعض المرات عن السياق بالكامل".

كما أكد راش أنه يكره أي سلوك من الممكن أن يتم اعتباره مضايقة أو تخويفًا.