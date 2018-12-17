حكايات عبلة كامل.. 25 قرشًا مهرها من محمود الجندي ولهذا انفصلت عن أبو البنات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هي صاحبة شخصية متميزة وأداء فريد، أهّلاها لدخول قلوب المصريين دون مشقة، محتلة مكانة خاصة لديهم.

الجمهور يرى في ملامح النجمة عبلة كامل وجه أمهاتنا ودفئهن الذي يشعّ مع نظراتها وصوتها الحنون وإحساسها المرهف ومشاعرها الجياشة، فهي لا تبذل جهدا لإقناع المتفرج حينما تتقمص أي شخصية تقدمها.

عبلة كامل لم تمتلك ملامح مميزة تجعلها واحدة من النجمات اللاتي "يُضرب بهن المثل" في الجمال والأنوثة، فعادة ما تظهر على الشاشة دون أن تضع أي مساحيق تجميل، أو ترتدي شعرا مستعارا أو ترتدي ملابس عارية.

رغم كل هذا فهي تملك جواز مرور لقلوب جمهورها، فلا ينسى أحد شخصية "جليلة" التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل "حديث الصباح والمساء"، أو شخصية "فاطمة كشرى" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، أو شخصية "سنية" بمسرحية "وجهة نظر".

عبلة كامل اختارت لنفسها أن تبقى بعيدا عن الإعلام، فلا تجد لها حوارًا أو تصريحًا أو لقاءً تليفزيونيًا، فرغم أنها تعتبر "وحش تمثيل" أمام الكاميرا، إلا إنها تخجل من إجراء مقابلات، وهذا بشهادة المقربين منها، حتى إنها لا تحضر مناسبات اجتماعية أو مهرجانات أو تكريمات.

وخلال مشوارها الفني، استطاعت عبلة كامل لعب كل الأنماط والشخصيات بأداء راقٍ مميز، ففي بداية مشوارها الفني جسّدت أدوار الفتاة "العانس" مثلما شاهدناها في "الستات"، و"التعويذة"، و"سواق الهانم"، و"هيستيريا".

بعدها انطلقت في الدور الأبرز في مسيرتها الفنية وهو "فاطمة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، لتقدم شخصية الأم، وتنطلق بعدها في تقديم أدوار تعتبر علامات في مسيرتها، أبرزها "جمال عبدالناصر"، و"عرق البلح"، و"أين قلبي".

أما المرحلة الثالثة، فقدمت فيها نمطًا مختلفًا تمامًا عما قدمت، فقامت ببطولة أعمال مثل "خالتي فرنسا"، و"اللمبي"، و"اللي بالي بالك"، وغيرها.

تزوجت عبلة كامل مرتين، الأولى في أوائل الثمانينات من الفنان أحمد كمال، وأنجبت منه ابنتين، والثانية من الفنان محمود الجندي، إلا أنهما انفصلا بعد عامين- وتحديدا في 2005.

وظهرت "عبلة" لأول وآخر مرة في فيديو نادر لها، وهي تتحدث بالإنجليزية عن رغبتها في الزواج من الفنان أحمد كمال، وذلك أثناء فترة خطبتهما، في فيديو لصالح قناة (بي. بي. سي).

وقال الفنان أحمد كمال في لقاء تليفزيوني ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" إن انفصاله عن الفنانة عبلة كامل يرجع إلى أن إيقاع رحلتها يختلف عنه، فهو فنان مسرحي، وظروف عملها كانت أسرع منه بكثير، لهذا السبب حدث الطلاق.

بينما قال الفنان محمود الجندي، في حوار تليفزيوني له، إن الفنانة عبلة كامل ارتدت الحجاب بعد عودتهما من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة، حيث أخبرته أنها لن تخلع الحجاب بعد أداء فريضة الحج، فرحب "الجندي" مشيرا إلى أنه قال إن هذه قناعتها الشخصية، وهي حرة فيما تختار.

وأكد "الجندي" أنه دفع مهرًا للفنانة الكبيرة، قيمته 25 قرشا فقط، وقال إنه لم يتحدث معها بشأن قيمة المهر أو مثل تلك الأمور، ونفى أن يكون زواجهما حدث سرًا، والدليل أن المجلات والصحف نشرت الخبر فور حدوثه