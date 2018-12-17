فيديو.. آمال ماهر تحقق أعلى مشاهدات على يوتيوب بأغنية بداية بدايتك

كتبت - إسراء البيهوني:

استطاعة المطربة آمال ماهر أن تتصدر قائمة الأعلى المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد طرحها أغنيتها الجديدة "بداية بدايتك" منذ عدة أيام.

حققت الأغينة ما يزيد على المليونين ونصف مليون مشاهدة، فى غضون عدة أيام فقط، لتحتل المركز الـ 9 من أصل 50

ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر.

الأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان ياسر ماجد، توزيع موسيقي طارق مدكور، وتريات: هاني فرحات، ومن إنتاج: فيولين للإنتاج الفني والإعلامي.