آمال ماهركتبت - إسراء البيهوني:
استطاعة المطربة آمال ماهر أن تتصدر قائمة الأعلى المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد طرحها أغنيتها الجديدة "بداية بدايتك" منذ عدة أيام.
حققت الأغينة ما يزيد على المليونين ونصف مليون مشاهدة، فى غضون عدة أيام فقط، لتحتل المركز الـ 9 من أصل 50
الأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان ياسر ماجد، توزيع موسيقي طارق مدكور، وتريات: هاني فرحات، ومن إنتاج: فيولين للإنتاج الفني والإعلامي.
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. آمال ماهر تحقق أعلى مشاهدات على يوتيوب بأغنية بداية بدايتك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .