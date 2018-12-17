هذا التصميم المستوحى من السبعينيات يطغى على موضة أثاث غرفة المعيشة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع انتهاء كل عام نتطلع إلى معرفة كل ما هو جديد سواء في عالم الموضة والأزياء أو الديكور، وذلك مع ظهور العديد من الصيحات الحديثة التي تتربع على العرش وتطيح بما سبقها.

ولأن منزلك هو مملكتك عليكِ الاهتمام بتنظيمه ومتابعة ما يظهر من صيحات ديكور جديدة واختيار ما يناسبك، وفي حين أن تصميمات منتصف القرن الحديثة كانت طاغية هذا العام على موضة الأثاث، إلا أنه يطغى عليها الآن تصميم مميز مستوحى من فترة السبعينيات.

فوفق ما نشرته مجلة "بيور واو"، كشف خبراء الديكور أن التصميمات المستديرة أو التي تأتي على شكل حرف C، هي الأبرز الآن وستصبح الأكثر شعبية فيما يتعلق بموضة أثاث غرفة المعيشة في 2019.

تتميز الصيحة الجديدة بتصميمها الكيرفي المستوحى من فترة السبعينيات، كما أنها تتميز بلمسة من طراز الـ "آرت ديكو" Art Deco، وهو تصميم ازدهر في فرنسا على أعتاب الحرب العالمية الأولى وكان رائجًا للغاية بين عامي 1920 ـ 1939.

وبالإضافة إلى شكلها الأنيق، يتميز التصميم الكيرفي للأثاث بما يوفره من راحة، كما يتوفر بألوان وخامات مميزة، أبرزها المخمل والشمواه، ويمكنك اختيار هذا التصميم بألوان الكحلي أو التركواز أو حتى المرجاني، فلا تترددي في اختياره لإكمال ديكور غرفة المعيشة.