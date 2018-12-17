ابنة هيفاء وهبي تنشر صورة من جواز سفرها.. ردًا على المشككين بهويتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من جواز سفر زينب نصر فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، موضح فيه تاريخ مولدها واسم والدها ووالدتها، مُرددين أنها تحاول الدفاع عن نفسها من اتهامات وجهت لها بانتحال صفة شخص آخر.

ونشرت إحدى الصفحات المُهتمة بالمشاهير، صورة لجواز سفر ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وعلّقت على الصورة قائلة: "من سطوري.. زينب ابنة الفنانة هيفاء وهبي.. تأكدت يوم ورا يوم أن الإعلامية الكبيرة نضال الأحمدية فعلا صح .. شنو زعما لتوريهم تاريخ الميلاد أو اسم الأم هيفاء".

وتباينت ردود أفعال الجمهور بين مؤيد ومعارض لتصرف ابنة الفنانة اللبنانية، وبرّر أحدهم نشرها صورة جواز السفر، قائلا: "هناك من اتهمها أنها يمكن عم تخدع الناس وانتحلت شخصية حدا آخر".

وعلّق آخر: "خاطر الناس قالولها تباني عمرك فوق ثلاثين سنة هي قالتلهم لأ.. في عمري خمسة وعشرين عاما وما صدقوهاش حطتلهم الدليل"، و"أمها كانت اتطلقت من أبوها.. وهو اللي خد الحضانة ومبقاتش تشوفها وصافي تقطعت العلاقة المهم شي حاجة بينهم حتى حد معارفها".

وكانت الإعلامية نضال الأحمدية قد شنت هجومًا عنيفًا على الفنانة هيفاء وهبي، وقالت إنها تخطت الخمسين من عمرها ومازالت تضع وسائد من الخلف حتى تتراقص أمام الجمهور، مضيفة أن صوتها سيئ وصوت ابنتها زينب أفضل منها والتي تنوي دخول الفن للانتقام من والدتها.

وجراء مشكلات عدة وقعت بين الإعلامية نضال الأحمدي والفنانة هيفاء وهبي، قامت "الأحمدي" سابقا بنشر خبر في صحيفة تملكها، أن زينب نجلة فياض تعتبر أن والدتها هيفاء وهبي، تُرسل لها من يشتمها ويُهينها ويتهمها بأنها ليست ابنتها، وبناء عليه هدّدت "زينب" بفتح جواز السفر الخاص بها، وإثبات كذب تلك الأقاويل.

وكانت زينب فياض، ابنة هيفا وهبي، نشرت في وقت سابق فيديو لثوان، أظهرت فيه جواز سفرها، هدّدت فيه من يسيئون إليها ويشتمونها، بفتحه وإعلان ما فيه، إلا أنها لن تنحدر إلى مستوى الشتائم.