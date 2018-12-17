قناة فضائية تحذف المشهد الأخير من فيلم "التخشيبة" أثناء عرضه

حذفت قناة "إيه أر تي" الفضائية المشهد الأخير من فيلم "التخشيبة" أثناء عرضه مما أثر على أحداث العمل وتشويهه الفيلم بطولة نبيلة عبيد وأحمد زكي وحاتم ذو الفقار وهو إنتاج 1984وإخراج عاطف الطيب.

الفيلم تدور أحداثه حول سيدة تتعرض لمشاجرة في الشارع وتذهب إلى القسم لتفاجئ بأنها مطلوبة في قضية سرقة بعد أن أتهامها كذبا أحد الأشخاص ، وكان المشهد المحذوف عبارة عن قتل السيدة لمن إتهامها بالسرقة وتسبب في تدمير حياتها وفوجئ من يشاهد العمل نهاية الفيلم بالقبض على البطلة دون معرفة السبب

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