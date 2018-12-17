- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن بطلات "أيام العسل" داخل بلاتوه المغربى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل بطلات مسلسل "أيام العسل" للفنانات الثلاثة ساندى على، وإيناس كامل، وهنادى مهنى مشاهدهم داخل بلاتوه استوديو المغربى والعمل من تأليف فاروق الشعيبى وإخراج أحمد نور، وهو انتاج مصرى سعودى، وتدور أحداثه فى 36 حلقة على أن يعرض على إحدى المنصات عبر الإنترنت فى 3 مواسم كل موسم 12 حلقة.
هنادى مهنى وايناس كامل
ساندى على
المسلسل يشارك فى بطولته مجموعة من الفنانين المصريين والسعوديين، إضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف منهم رانيا فريد شوقى، ويتم تصوير مشاهده ما بين القاهرة ودبى.
شكرا لقرائتكم خبر عن بطلات "أيام العسل" داخل بلاتوه المغربى.. اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .