شكرا لقرائتكم خبر عن صورة..شاهد بوستر مسرحية محمد هنيدى "3 أيام فى الساحل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صناع مسرحية "3 أيام فى الساحل" عن الموعد النهائى للمسرحية المقرر عرضها بداية رأس السنة وتحديداً يوم 10 يناير المقبل، وتصدر محمد هنيدى بوستر العمل.

ويظهر "هنيدي" في مسرحية "3 أيام في الساحل" بشخصية رئيس عصابة ويخطط ويدبر لبعض الأشياء والسرقة والخطف ولكن بشكل كوميدي، مع الفنان محمد ثروت والفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحى وندى موسى، ويتولى إخراج العمل مجدي الهواري. وانضمت الفنانة مها أبو عوف والفنانة سامية الطرابلسى والفنان محسن منصور إلى العمل ويظهران بشخصية كوميدية خلال العرض المسرحى على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر.

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