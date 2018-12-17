مني هلا تكشف حكاية إنسانية عن ماسك "الأفوكادو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نشرت الفنانة منى هلا صورة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" أثناء استخدامها ماسك الأفوكادو بالموز، وحكت منى قصة إنسانية وراء هذا الماسك.

ونشرت "هلا" صورتها بالماسك، وعلقت قائلة:"ده ماسك عبارة عن ربع موزة وحتة أفوكادو صغيرة مهروسين وعليهم كام نقطة ليمون لشد البشرة والتجاعيد من غير ماينشفها عشان الافوكادو مرطب عظيم للبشرة".

وأضافت الفنانة مني هلا " الحلق اللى لابساه ده اشتريته من قرية فى الهند بتدعم المطلقات و المعنفات أسريا و طبعا أنتو عارفين إن الطلاق فى الهند يعتبر عار كبير و ستات كتير بتتعرض لأذى نفسى و جسدى و ضرب و أحيانا حرق وشها بسبب إنها مش مرتاحة مع جوزها و طلبت الطلاق... اللى عجبنى فى المصنع ده أنه بيشغل الستات دول و بيحاول يخلقلهم بيئة عمل و حياة كريمة من غير الذل لاهلها ولاجوزها".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منى هلا فيلم "ليل خارجي" والذي شارك في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، ومهرجان القاهرة السينمائي، وهو من بطولة كريم قاسم ، ومن تأليف شريف الألفي، وإخراج أحمد عبد الله السيد.