بالصور.. دفع رباعي يدخل بلاتوهات التصوير

كتبت - إيمان محمد

يستأنف فريق عمل فيلم "دفع رباعي" للمخرج إيهاب عبداللطيف تصوير مشاهدهم داخل أحدى الاستديوهات الكبرى

أكد المنتج محمد درويش، بأنه يستأنف التصوير علي عده مراحل متقاربة حين أن ينتهي من باقي المشاهد، لافتًا إلى أن العمل يتضمن نخبه من النجوم والشباب الصاعدة كما أنه

يهدف إلى البطولة الجماعية.

أضاف "دوريش" أن أحداث الفيلم تهدف إلى توصيل رسالة هامة للشباب لكي لا يستدرجهم فخ تجارة الأعضاء والمخدرات، كما أنه يدور في إطار من الأكشن المليء بالمطاردات .

ويذكر ان "دفع رباعي" بطولة أحمد سلامة، محسن منصور، سامي مغاوري، أحمد عزمي ، صبري عبد المنعم، ندي بهجت، تتيانا، إيناس النجار، سمسم شهاب، علاء زينهم وغيرهم من النجوم، إنتاج شركه الأخوة جروب للمنتج محمد درويش و شركة برايت ستار للمنتج تامر تهامي ومستشار إعلامي حسام صلاح ومنتج فني عماد شحاته، سيناريو وحوار خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.