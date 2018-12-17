"ريهام سعيد تتصدرتريند اليوتيوب بعد حلقة أمس من "صبايا

ريهام سعيد كتبت - إيمان محمد تصدرت حلقه امس الاحد من برنامج "صبايا" للإعلامية ريهام سعيد ضمن قائمه التريند الأكثر مشاهدة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. وكانت استضافت ريهام خلال الحلقه بنت صغيرة قد تركتها امها لرفض زوجها أن تعيش معهم لتتبناها احد الامهات ويقوموا بمناشدة سفارة المانيا من أجل الوصول إلي والدها الذي تركتها امها لرفض زوجها أن تعيش معهم لتتبناها احد الامهات ويقوموا بمناشدة سفارة المانيا من أجل الوصول إلي والدها الذييعيش هناك. ولاقت الحلقه متابعه كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي وعلي السوشيال ميديا . ويذكر أن برنامج "صبايا" producer احمد مهران ومن إعداد خالد صواف ورحاب عبد الحكيم ومساعدين اخراج ابراهيم المغربي وعمرحسانين ومن إخراج أحمد حسين .

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