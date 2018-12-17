قبل طرحه رسميًا في دور العرض.. فيلم أكوامان يحقق 260 مليون دولار

حقق فيلم الأكشن Aquaman ما يقارب من الـ 260 مليون دولار إيرادات قبل طرحه رسمياً فى دور العرض العالمية، من ضمنها 189 مليون دولار فقط في دولة الصين في مدة لا تتتخطى الأسبوع.
ويرى النقاد أن الفيلم سيسعى لتحطيم حاجز الـ 2 مليار دولارإيرادات بعد ان يطرح حول العالم رسمياً يوم 21 ديسمبر الجاري، وتوقعوا أن المدة الزمنية التي يحتاجها الفيلم لتحطيم المركز الاول هي شهرين.
وتدور أحداث الفيلم الخيالى المنتظر Aquaman، حول آرثر كاري الذي يعرف أنه
والفيلم من بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، وهو من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.
شاهد برمو الفيلم..
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