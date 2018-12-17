"هالة فاخر تنتهي من تصوير مشاهدها في "ضغط عالي

كتبت - إيمان محمد

انتهت الفنانة هالة فاخر من تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "ضغط عالي"، الذي من المقرر أن يعرض في 2019 ولم يتم تحديد الموعد النهائي للعرض

من قبل الشركة المنتجة حتى الأن.

ويشار إلى أن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى حول شخصية شاب

يتمتع بشحنة كهربائية عالية تسرى بداخله، ويحاول استغلالها في حل الأزمة الخاصة بانقطاع الكهرباء بشكل متكرر.

ويذكر أن "ضغط عالي" بطولة هالة فاخر، نضال الشافعي، آيتن عامر، تأليف محمود صابر، إخراج عبد العزيز حشاد.