"هالة فاخر تنتهي من تصوير مشاهدها في "ضغط عالي

كتبت - إيمان محمد
انتهت الفنانة هالة فاخر من تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "ضغط عالي"، الذي من المقرر أن يعرض في 2019 ولم يتم تحديد الموعد النهائي للعرضمن قبل الشركة المنتجة حتى الأن.
ويشار إلى أن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى حول شخصية شاب
ويذكر أن "ضغط عالي" بطولة هالة فاخر، نضال الشافعي، آيتن عامر، تأليف محمود صابر، إخراج عبد العزيز حشاد.
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