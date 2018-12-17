تعرّف على أماكن حفلات رامي صبري في رأس السنة

كتبت - إيمان محمد

يستعد المطرب رامى صبرى لإحياء حفلين بمناسبة رأس السنة الميلادية، من المقرر أن أول حفلاته في فندق «فورسيزون»، والآخر في فندق «سوفيتيل»،

وذلك يوم 31 ديسمبر الجارى، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

من المقرر أن يقدم "صبري" خلال هذه الاحتفالات مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن المطرب رامي صبري طرح أخيرًا أغنية "أد الدنيا"، كلمات وألحان الشاعر والملحن عزيز الشافعي.