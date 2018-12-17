- 1/2
- 2/2
هيفاء وهبيكتبت - تقى عادل
تستعد الفنانة هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي في الإسكندرية، ضمن فعاليات احتفالات رأس السنة الجديدة.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس المقبل الموافق 20 ديسمبر، في إحدى الفنادق الكبرى
الفئة العادية بـ500 جنيه، فئة الطاولات العالية بـ750 جنيها، فئة الطاولات العالية الـVIPبـ1200 جنيه،
يذكر أن قد طرحت هيفاء ألبومها الجديد"حوا" في شهر سبتمبر الماضي، على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصل على نسبة عالية من المشاهدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار حفل هيفاء وهبي في الإسكندرية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .