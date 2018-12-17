تعرف على أسعار حفل هيفاء وهبي في الإسكندرية

هيفاء وهبي

كتبت - تقى عادل

تستعد الفنانة هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي في الإسكندرية، ضمن فعاليات احتفالات رأس السنة الجديدة.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس المقبل الموافق 20 ديسمبر، في إحدى الفنادق الكبرى

بالإسكندرية، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى الفئات الآتية:الفئة العادية بـ500 جنيه، فئة الطاولات العالية بـ750 جنيها، فئة الطاولات العالية الـVIPبـ1200 جنيه،، فئة الطاولات البلاتينيىة بــ1500 جنيه، فئة الطاولات الماسية بــ2000جنيه، فئة الطاولات الــVIPبـ2500 جنيه.

يذكر أن قد طرحت هيفاء ألبومها الجديد"حوا" في شهر سبتمبر الماضي، على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصل على نسبة عالية من المشاهدة.