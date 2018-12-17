شاهد.. حكيم يحتفل بمرور 27 عامًا على صدور أول ألبوم

كتبت - إيمان محمد

احتفل المطرب حكيم، بمرور 27 عامًا على صدور أول ألبوم له في الأسواق، وذلك عبر حسابه الرسمي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشر حكيم مجموعة صور تجمعه بصديقه المطرب حميد الشاعري، وعلق عليها قائلًا "زي اليومين دول بتاريخ ١٧ ديسمبر ١٩٩٢.. بعد 27 عاما... حكيم نجم من أول "نظرة" بداية لم يتوقعها حكيم نفسه حققت كل أحلامه ووضعته

علي الطريق الذي حلم به منذ طفولته في الصعيد وجاء إلي القاهرة ليحققه وكان يدرك أن المشوار طويل لكن المفاجأة انه انطلق ليدخل سباق الكبار في السوق الشعبي ليصبح الحصان الأسود بعد أيام من طرح ألبومه الأول "نظرة " يوم ١٧ ديسمبر في السوق ليولد حكيم نجما قبل 27 عاما".

وتابع :"ويستمر في النجاح إلي أن أصبح الآن جوكر الاغنية الشعبية وممثل مصر في كل المحافل والمهرجانات الدولية.. حكيم قدم في الالبوم 8 اغنيات وهي "نظرةو بيني وبينك والبعد لا والواد ده حلو وهنا وهناك وموال الزمان و يا حلو لا لا وياما قالو ".

واستكمل "الأغاني كانت من كلمات الشاعر أمل الطائر وألحان حسن أش أش و سامي علي و المنتج الفني فايز عزيز ومن توزيع الفنان حميد الشاعري".