دنيا بطمة تبكي على الهواء خوفا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخلت الفنانة المغربية دنيا بطمة في نوبة بكاء خلال حديثها عن الموت، وذلك اثناء استضافتها على الهواء في إحدى البرامج الحوارية.

الفنانة المغربية قالت باكية إنها تخاف أن تموت من دون أن يراها والديها، أو أن يموت أحد من أهلها وهي متواجدة بعيداً عنهم فلا تلقي عليهم النظرة الأخيرة قبل وداعهم، مؤكدة أن والديها هم من صنعوا دنيا بطمة.

وكانت دنيا بطمة قد تم تكريمها مؤخرا في حفل Beirut Golden Awards، مساء الأحد 9 ديسمبر في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتألقت دنيا خلال الحفل بقفطان مغربي أنيق جمع بين اللونين الأزرق والأبيض، وأسدلت شعرها في تسريحة مميزة، وأشعلت الحفل بعدد من أغانيها المميزة، كما التقطت مجموعة صور مع الحضور.

والتقطت دنيا بطمة مجموعة صور مع النجوم المكرمين خلال الحفل أيضا، على رأسهم النجمة المصرية منى زكي، والفنانة أنوشكا، والفنانة التونسية درة.

ونشرت دنيا الصور على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعبرت عن سعادتها الشديدة بهذا التكريم، وفخرها لكونها فنانة مغربية تكرم في لبنان وسط عمالقة الفن.